Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Хорватии произошло новое, более мощное землетрясение

Россия закрыла въезд высокопоставленным силовикам Германии

Санду в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы

Додон заявил, что готов прививаться только российской вакциной






Посольство уточняет, есть ли украинцы среди пострадавших от землетрясения в Хорватии

Вторник, 29 декабря 2020, 18:31

Посольство Украины в Хорватии уточняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате 6-бального землетрясения, произошедшего днем ​​29 декабря.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Здание украинского посольства получило незначительные повреждения, сотрудники посольства не пострадали.

"Будьте осторожны! Следите за новостями. В случае повторных толчков, безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания у линий электропередач, деревьев!", - призвал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Посольство открыло "горячую линию", на которую украинские граждане могут обращаться за помощью: +385916051010.

"Глубоко сочувствую нашим хорватским друзьям из-за мощного землетрясения силой 6,3 балла с эпицентром возле города Петриня, которое привело к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украина вместе с дружественной нам Хорватией", - отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, землетрясение произошло около 12-20 по местному времени, сила толчков составляла до 6,4 балла по шкале Рихтера. После самого мощного толчка в стране зафиксировали еще серию более мелких землетрясений.

В результате землетрясения погиб как минимум один человек - 13-летняя девушка из города Петриня, потерпевшего наибольшие разрушения.

Сегодняшнее землетрясение стало уже третьим за последние два дня. Накануне - утром 28 декабря - в стране зафиксировали два землетрясения силой 5,1 балла и 4,9 балла по шкале Рихтера.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия
powered by lun.ua