Brexit: Совет ЕС дал "зеленый свет" для временного действия торгового соглашения с Британией

Совет ЕС поддержал решение о временном действии соглашения о торговых отношениях с Британией после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы.

"Совет ЕС сегодня поддержал путем письменной процедуры решение о подписании соглашения ЕС и Великобритании по торговле и сотрудничеству и его временном применении с 1 января 2021 года, в ожидании согласия Европарламента и заключения Евросовета в следующем году", - отмечается в сообщении.

Накануне решение о временном применении соглашения утвердили послы ЕС. Подписание документа ожидается 30 декабря. Со стороны ЕС его подпишут президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Великобритании - премьер Борис Джонсон.

Напомним, Великобритания заключила торговое соглашение с Европейским Союзом о дальнейших торговых отношениях после Brexit 24 декабря - всего за семь дней до окончательного выхода из единого рынка и прекращения распространения на нее правил ЕС.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, поэтому идет речь о "временном применении" соглашения с 1 января.

Подробнее об этом читайте в статье: Brexit на Рождество: как Великобритания и ЕС договорились избежать "жесткого" развода.