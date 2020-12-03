В Германии частичный локдаун продлят до 10 января

Частичный локдаун в Германии, что предполагает закрытие ресторанов, музеев, театров и тому подобное, будет продлен до 10 января.

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель после совещания с премьер-министрами федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"В принципе, ситуация будет оставаться такой же, какой она есть сейчас", - сказала она.

По ее словам, Германия все еще остается "очень далекой" от целевых показателей заболеваемости COVID-19 (50 новых случаев инфицирования на сто тысяч населения в течение семи дней).

Также все еще очень высокими являются показатели летальности болезни, отметила Меркель.

Ранее предполагалось, что частичный локдаун будет действовать до 20 декабря.

Напомним, что с 1 декабря в Германии одновременно встречаться могут не более пяти человек из двух домохозяйств, однако дети до 14 лет из этих же семей не будут учитываться. На время рождественских праздников и на Новый год сделано исключение: с 23 декабря по 1 января семейные праздники можно проводить в более широком кругу: до 10 человек без учета детей.