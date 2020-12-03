Россия заблокировала решение ОБСЕ, которое усложнило бы поставку оружия в ОРДЛО

Украина и еще 33 страны-участницы ОБСЕ внесли проект решения о постоянной мониторинговой миссии в районах вдоль неподконтрольного Украины участка границы с РФ, но Россия заблокировала его.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи министерского совета ОБСЕ.

Он обратил внимание на то, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ регулярно фиксирует на оккупированном Донбассе современную российскую оружие и факты переброски такого оружия из России.

"Мы благодарны 33 странам-участницам, которые присоединились к нам и стали соавторами проекту министерского решения по постоянного мониторинга ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольной участка российско-украинской границы. Установление постоянного такого мониторинга, у положениях Минского протокола, который подписала и Россия могло бы стать практическим ответом ОБСЕ на этот продолжающийся конфликт. Блокирование этого решения одной страной - РФ - в который раз демонстрирует нежелание Москвы выполнять свои обязательства по Минским договоренностями ", - заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина хочет мирного урегулирования конфликта и продемонстрировала это на практике рядом шагов в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы.