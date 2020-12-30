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Катастрофа МАУ: в МИД прокомментировали решение Ирана по компенсациям

Среда, 30 декабря 2020, 15:13

В украинском МИД заявили, что размер компенсаций для родственников жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном должен быть определен путем переговоров сторон.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД, который получила "Европейская правда".

"Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбития Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности" - заявил спикер.

По его словам, при определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах.

В МИД напомнили, что украинская сторона ожидает от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбития самолета.

"Констатируем, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей " - говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана в среду поручило Министерству дорог и городского развития выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе этого года.

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Иран МИД
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