Посольство Украины направило МИД Польши ноту относительно календаря с "российским" Крымом

Посольство Украины направило ноту Польше с просьбой посодействовать в разрешении ситуации, сложившейся вокруг надписи "Российская Федерация" рядом с крымскими мечетями в календаре на 2021 год Религиозного Объединения мусульман Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Как отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица, украинскую сторону не устраивает, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря все же не появилась запись о территориальной принадлежности к Украине.

По его словам, посольство Украины сначала обратилось с письмом к религиозному объединению мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибок, которые были допущены при публикации этого календаря. С письмом подобного содержания к этой организации обратился также член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Как отметил Дещица, объединение мусульман Польши сделало заявление с извинением за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря.

" Но эти изменения мы считаем не полностью корректными, они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована", - подчеркнул Дещица.

Поэтому украинское дипучреждение в Польше направило второе письмо религиозному объединению мусульман Польши. В нем содержится просьба, чтобы эта организация четко указала в календаре принадлежность Крыма к Украине и обратилась к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью территории Украины.

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма", - отметил Дещица.

Он добавил: Учитывая то, что религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством, то МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации.

"В разговоре польские дипломаты подтвердили однозначную позицию о непризнании оккупации и аннексии Крыма, поддержку территориальной целостности Украины и готовность разобраться в ситуации, возникшей в связи с публикацией календаря", - констатировал Дещица.

По состоянию на утро, 4 декабря, интернет-страница с календарем удалена с официального сайта объединения мусульман Польши.