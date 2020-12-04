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В Ирландии возобновляют работу гостиницы, рестораны и часть пабов

Пятница, 4 декабря 2020, 11:16

В Ирландии в пятницу открываются рестораны, кафе, отели и некоторые пабы в связи с дальнейшим ослаблением коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это один из последних этапов постепенного возобновления работы страны после шести недель изоляции. С 21 октября ирландцев просят оставаться дома в большинстве случаев и путешествовать только для важных целей.

В барах алкоголь можно продавать одновременно только человеку с заказом еды не менее чем за 9 евро.

Кроме того, возобновить работу смогут только пабы, в которых есть кухня и где подают еду.

Розничные магазины, парикмахерские, музеи и библиотеки в Ирландии открылись ранее на этой неделе.

Люди также могут снова посещать религиозные службы, а также вновь открылись отели и пансионаты, обслуживающие только жителей.

Также разрешено проводить собрания группами до 15 человек на открытом воздухе.

Ограничения на передвижение между округами заканчиваются 18 декабря, когда до трех домохозяйств смогут собираться в помещении.

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