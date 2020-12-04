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Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году

Пятница, 4 декабря 2020, 12:36

Дания прекратит выдавать новые лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море и полностью прекратит добычу к 2050 году.

Об этом заявил министр климата и энергетики Дэн Йоргенсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Правительство достигло соглашения с большинством в парламенте поздно вечером в четверг. Соглашение означает, что запланированный восьмой лицензионный раунд будет отменен, как и вся будущая разведка, сказал Йоргенсен.

Около 150 миллионов баррелей нефти и эквивалентов, которые были бы пробурены к 2050 году, останутся под поверхностью океана.

"Мы надеемся, что это может вдохновить других. Мы первая страна со значимым производством, которая сделала такой шаг. Идея состоит в том, что другие посмотрят на нас и скажут: "Если Дания может это сделать, то сможем и мы", - сказал Йоргенсен.

По оценкам Министерства энергетики, решение обойдется Дании примерно в 13 миллиардов крон (2,1 миллиарда долларов).

Дания является крупнейшим производителем нефти в Европейском союзе. Добыча нефти в Дании по итогам 2020 года, как ожидается, составит 83 тысяч баррелей, природного газа - эквивалент 21 тысяч баррелей.

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Дания
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