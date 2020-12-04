В Черногории утвердили правительство с премьером-сторонником сербской церкви

Парламент Черногории утвердил новое правительство страны, в составе которого впервые за 30 лет не будет представителей Демократической партии социалистов (DPS) Мило Джукановича, и всего есть только один член политической партии.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

За новое правительство проголосовали 41 депутат, 28 - "против", еще один - воздержался. Всего в голосовании приняли участие 70 народных избранников из 80.

Голоса за состав правительства равны количеству мандатов правящего большинства в парламенте (блоки "За будущее Черногории", "Черные и белые", "Мир наша нация"). Депутаты от партий национальных меньшинств, боснийцев и албанцев, а также DPS Мила Джукановича не поддержали новое правительство.

Skupština #CrnaGora je izabrala u petak, 04. decembra 2020. godine, 42. Vladu 🇲🇪, na čelu sa predsjednikom prof. dr @ZdravkoKrivokcg

⬇️https://t.co/ewoizD5bKm pic.twitter.com/2gq1EXK7Zr — Vlada Crne Gore (@VladaCG) December 4, 2020

Премьер-министром стал Здравко Кривокапич - беспартийный, лидер просербской предвыборного блока "За будущее Черногории". Его считают близким к Сербской православной церкви и митрополиту Амфилохию, который недавно умер от коронавируса.

Должность вицепремьера получил лидер Гражданского движения URA Дритан Абазович - лидер предвыборной коалиции "Черные и белые". Абазович будет единственным партийным членом правительства.

В новом правительстве будет 12 министерств, а большинство портфелей получили люди, малоизвестные широкой публике. Объявляя кандидатов на правительственные должности, Кривокапич сказал, что это должно символизировать "12 апостолов".

МИД Черногории возглавит Джордже Радулович, который работает в министерстве с 2011 года. Ранее он был заместителем посла Черногории в Румынии.

Министром внутренних дел стал Сергей Секулович - юрист, общественный активист и политический аналитик. Ранее он был членом "Движения за перемены" Небойша Медоевич (теперь депутат из правящего большинства) и советником бывшего спикера парламента Ранка Кривокапича (СДП).

Минобороны возглавит Оливера Иньяк, преподаватель по безопасности частного университета Донья Горица. Она является участницей ряда форумов на тему членства Черногории в НАТО.

Министром капитальных инвестиций стал Младен Боянич, специалист по экономике и фондовых рынках. В 2018 году он баллотировался на президентских выборах, был членом центристской политсилы "Позитивная Черногория".

Министром образования, науки, культуры и спорта выбрали филолога Весну Братич. Она известна неоднозначными заявлениями в защиту Сербской православной церкви и о том, что черногорцы сожалеют за Косово. Против ее назначения выступали ряд женских организаций - из-за высказываний Братич о том, что "женщины сами виноваты в своем положении".

Минздрав возглавит Елена Боровинич Бойович. Ее критиковали за то, что она, будучи руководителем отделения больницы, где от коронавируса умер митрополит Амфилохий, позволила приходить туда после его смерти и сама пришла на его похороны без маски и не соблюдая дистанции.

Министром юстиции и прав меньшинств будет адвокат Владимир Лепосавич, раньше - юридический представитель Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви и член юридической группы, которая работала над отменой Закона о свободе вероисповедания.

Министром финансов и социального обеспечения стал Милойко Спаич. Он имеет финансовое образование, 10 лет работал за границей, а затем вошел в совещательную группу Здравка Кривокапича.

Минэкономики возглавит Яков Милатович. Он получил магистерскую степень в Университете Оксфорда и работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития.

Тамара Сржентич, которая училась в США и работала в европейских странах, займет пост министра государственного управления, цифрового общества и СМИ.

Министерство экологии, пространственного планирования и урбанизации возглавит Ратко Митрович, университетский профессор архитектуры.

Министром сельского, лесного и водного хозяйства стал Александр Стийович, который работал в Институте лесного хозяйства Черногории.

Как сообщалось, Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича по итогам парламентских выборов получила наибольшее число голосов, но коалицию сформировали оппозиционные силы, которые совокупно получили больше мест.

Среди победителей выборов - радикальные просербские силы, которые обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать ее признание Косово, отказаться от санкций против РФ и сохранить доминирующее положение Сербской церкви.

При этом победители выборов декларировали неизменность курса на вступление в ЕС.

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