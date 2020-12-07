Ноябрь 2020-го в мире оказался самым теплым в истории

В этом году ноябрь стал самым теплым в истории во всем мире, приблизив 2020 год на один шаг к рекорду 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Службы ЕС по климатическим изменениям Copernicus, сообщает "Европейская правда".

Для Европы этот месяц стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Температура была выше среднего уровня 1981-2010 годов в обширном регионе, охватывающем большую часть Северной Европы, Сибири и Северного Ледовитого океана, в то время как температура была ниже среднего уровня в Центральной Азии и Западной Антарктиде.

В Норвегии был самый теплый ноябрь за всю историю наблюдений с 1900 года. В Швеции и Финляндии также были побиты рекорды.

Температурные показатели двенадцатимесячного периода с декабря 2019 по ноябрь 2020 года на 1,28°C выше, чем в доиндустриальную эпоху, объясняет служба.

Поскольку 2015-2020 годы были шестью самыми жаркими в истории, это ставит планету опасно близко к первому пределу Парижского климатического соглашения, которому на этой неделе исполняется пять лет.

Пакт, заключенный в 2015 году почти 200 государствами, взявшими на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, направлен на сдерживание глобального потепления до уровня значительно ниже 2°C, если это возможно, до +1,5°C, чтобы ограничить разрушительные последствия штормов, засух и волн жары. Но с конца 1970-х годов планета набирала в среднем 0,2°C за десятилетие, настаивает Copernicus. Потепление уже составляет около 1,2°C, и 2020 год вряд ли изменит эту тенденцию.

Всемирная метеорологическая организация объявила в минувшую среду, что 2020 год станет одним из самых жарких в истории. Предварительные данные ставят его на второе место после 2016 на данный момент, но разрыв небольшой, и рейтинг может измениться.