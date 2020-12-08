Франция заявила, что не будет жертвовать своими рыбаками ради сделки с Британией

Переговоры между Британией и Европейским союзом по поводу торговой сделки после Brexit еще не завершены, и Франция будет выступать против любого пакта, который "приносит в жертву" ее рыбаков.

Об этом заявил во вторник министр европейских дел Франции Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Относительно рыболовства нет причин уступать давлению со стороны Британии. Мы можем приложить некоторых усилий, но жертвовать рыбалкой и рыбаками - нет", - сказал Бон, повторив, что Франция наложит вето на любую сделку, которую она будет считать "плохой".

С тех пор как Британия покинула Европейский Союз в январе, каждая сторона призвала другую пойти на уступки, чтобы разблокировать торговое соглашение до того, как переходный период Британии для выхода из блока закончится 31 декабря.

Высокопоставленный источник в правительстве Британии заявил в понедельник, что есть все шансы не получить сделку. В ЕС также говорят, что переговоры сделали шаг назад.

На вопрос, есть ли еще шанс достичь соглашения, Бон ответил: "Я не хочу признавать провал (переговоров). Думаю, у нас еще есть несколько дней на переговоры".

Как сообщалось, премьер-министр Британии Борис Джонсон на этой неделе отправится в Брюссель для личной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в последней попытке спасти торговую сделку после Brexit.