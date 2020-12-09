В мэрии Брюсселя "нашли" старейшую версию картины барочного художника

Картина, которая провисела на стене в мэрии Брюсселя около 60 лет и до сих пор считалась копией работы фламандского художника, оказалась самым старым оригинальным произведением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Картина с изображением Святого семейства, которую до сих пор считали копией работы Якоба Йорданса, фламандского художника эпохи барокко, оказалась самым старым из известных оригинальных произведений.

Различные вариации картины, изображающей Иисуса-младенца вместе с Иосифом, Девой Марией и Св. Анной, хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке, петербургском Эрмитаже и мюнхенской Старой Пинакотеке.

Картина привлекла внимание экспертов в 2019 году во время инвентаризации произведений искусства, находившихся в мэрии.

Дальнейшие исследования показали, что это не только оригинальное произведение Йорданса, но и самая старая известная версия картины.

В Королевском институте культурного наследия считают, что она была создана в 1617 или 1618 году.

Доктор Йоост Вандер Аувера, старший куратор Королевского музея искусств Бельгии, говорит, что это открытие позволяет провести более точную датировку ранних работ Йорданса, а также дает более глубокое понимание, как менялись следующие версии картины.

Кроме того, выяснилось, что доска, на которой написана картина, сделана из того же дерева, на котором написаны работы еще одного барочного художника - Антониса ван Дейка.

"Это подкрепляет гипотезу о том, что молодой Йорданс и ван Дейк могли одновременно работать в студии Питера Пауля Рубенса", - добавляет эксперт.

Теперь картина в течение одного года будет находиться на реставрации, а с конца 2021 будет экспонироваться в коллекции Королевского музея искусств.