"Добро пожаловать в Brexit": на границе Нидерландов отбирают бутерброды у водителей из Британии

Нидерландские таможенники конфискуют бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании в соответствии с правилами, вступившими в силу после Brexit.

Сюжет об этом вышел на нидерландском телевидении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

На видео показано, как таможенники объясняют удивленным водителям автомобилей и грузовиков на паромном терминале Хук-оф-Холланд, что после Brexit "вам больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное".

Ошеломленному водителю с несколькими бутербродами, завернутыми в фольгу, который спросил, может ли он отдать мясо и оставить только хлеб, один таможенник ответил: "Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль".

Запрет вступил в силу в первый день Нового года, когда завершился переходный период после Brexit. Британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra) заявил, что путешественники должны "использовать, потреблять или утилизировать" запрещенные продукты до границы или на границе.

"С 1 января 2021 года вы не сможете ввозить POAO (продукты животного происхождения), например, содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), в ЕС", - говорится в руководстве Defra для коммерческих водителей.

Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней, и "продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Союзе".

Нидерландская таможня также разместила фотографии продуктов питания, от хлопьев для завтрака до апельсинов, конфискованных властями на паромном терминале, добавив: "С 1 января вы не можете просто привозить больше еды из Великобритании".