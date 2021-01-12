МИД Канады возглавил бывший астронавт

Министерство иностранных дел Канады после изменений в составе правительства возглавит Марк Гарнó, до сегодня - министр по вопросам транспорта, а в молодые годы - астронавт и военный.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBC.

Кадровые изменения в правительстве Джастина Трюдо объявили 12 января. Четыре члена правительства получили новый портфель.

"Марк Гарно, который был министром транспорта, становится министром иностранных дел. Начиная с его карьеры астронавта и продолжая работой в правительстве, министр Гарно всегда был мощным голосом Канады в мире", - говорится в сообщении прессслужбы.

Среди его достижений на предыдущей должности отмечают создание и продвижение Плана по защите океана и поддержку инициативы безопасного неба (Safer Skies Initiative) для улучшения безопасности полетов в зонах конфликта.

"Министр Гарно принесет опыт, полученный во время его тесной работы с международными партнерами по расследованию катастрофы рейса МАУ PS 752 и как руководитель Комитета кабинета по отношениям Канады и США в свое новое портфолио", - добавляют в сообщении.

Предыдущий глава МИД Франсуа-Филипп Шампань становится министром инноваций, науки и промышленности.

Марк Гарно - первый канадский астронавт, участник трех миссий NASA и экс-руководитель Канадского космического агентства. Он пошел в политику с 2006 года, с конца 2015 и до сегодняшних изменений занимал должность министра транспорта.