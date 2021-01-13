Советники лидеров стран "нормандской четверки" продолжат переговоры 22 января

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 22 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил офис президента Украины.

12 января в Берлине прошли переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

"Во время консультаций, которые длились более шести часов, советники лидеров "нормандской четверки" обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года. В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от вопросов безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но конструктивной", - сообщили в ОП.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимость усиления безопасности составляющей договоренностей.

Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау.

"Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - отметили в ОП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы участия Соединенных Штатов Америки в Нормандском формате, поскольку это существенно усилило бы позиции Украины.

Предыдущая нормандская встреча на уровне советников состоялась в сентябре в Берлине. Больше о ней: Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине

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