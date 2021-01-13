Brexit: британских водителей больше не могут штрафовать в ЕС за нарушение правил

Штрафы за превышение скорости и другие штрафы за нарушение правил дорожного движения, выписанные британским водителям в ЕС, и наоборот, больше не могут применяться по истечении переходного периода Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Выход Великобритании из блока означает, что директива ЕС от 2015 года о трансграничном обмене информацией, касающейся нарушений правил дорожного движения, которая позволяет странам Евросоюза обмениваться данными автомобилистов и отправлять штрафы, больше не применяется.

На практике это означает, что владельцы транспортных средств, зарегистрированных в Великобритании, больше не будут получать штрафы. Эту информацию изданию подтвердили французские власти.

Сотни тысяч британцев были оштрафованы за последние годы, причем во Франции, популярном месте в Европе для британских водителей, размер штрафов варьируется от 135 до 1500 евро.

Точно так же британская полиция не сможет наложить штрафы на европейских автомобилистов, пойманных камерами контроля скорости или совершивших другие правонарушения.

Водители по-прежнему могут быть оштрафованы на месте, если их поймает полиция, но больше не будут получать штрафы по возвращении домой.

В 2019 году во Франции было зарегистрировано 444 378 нарушений правил британскими водителями, от использования телефона во время вождения (135 евро) до превышение скорости более чем на 50 километров в час (1500 евро).

По данным французского автомобильного сайта Caradisiac, Франция может терять до 60 млн евро в год из-за неоплаченных штрафов.