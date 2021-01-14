В Германии ужесточают правила въезда из стран риска

Федеральное правительство Германии одобрило в среду, 13 января, новые правила въезда в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В соответствии с новациями, прибывшим в Германию из стран с особенно высоким риском заражения или оттуда, где выявлено распространение новых вариантов коронавируса, придется еще до въезда в ФРГ предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям, пояснили в Берлине.

Сделать тест на наличие заболевания нужно будет максимум за двое суток до въезда в Германию.

Приезжие из других стран риска, должны пройти тест на коронавирус позднее за двое суток с момента прибытия в Германию. Кроме того, для тех, кто возвращается из стран риска, остается в силе правило отбыть десятидневный карантин.

Также предполагается, что с 1 марта путешественники при въезде в ФРГ получать SMS-сообщения о том, какие именно противоэпидемические нормы действуют по всей стране.

Нововведения вступят в силу уже 14 января. В страны и регионов с особо высоким риском заражения коронавируса относятся те, где недельный показатель заражения превышает 200 новых случаев на 100 000.

Перечень стран и регионов со степенью угрозы заражения коронавируса постоянно актуализируется на сайте Института имени Роберта Коха.