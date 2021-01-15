Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Правительство Нидерландов подало в отставку после ошибочного признания тысяч семей мошенниками

В Турции за два дня вакцинировали более 500 тысяч человек

Россия выходит из Договора об открытом небе

Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство "Северного потока-2"






Зеленский поговорил с Меркель о Донбассе

Пятница, 15 января 2021, 16:47

Президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель скоординировался по Донбассу.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - заявил глава государства.

Читайте также
Советники лидеров стран "нормандской четверки" продолжат переговоры 22 января

Он добавил, что "рад пообщаться с Ангелой Меркель" и пожелал "крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19".

"Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером", - добавил Зеленский.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в своем Twitter, что это уже 14-е по счету переговоры лидеров двух государств. Он назвал это "очередным свидетельством беспрецедентной интенсивности украинско-германского политического диалога на высшем уровне".

Напомним, 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 22 января.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Меркель Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua