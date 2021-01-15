Зеленский поговорил с Меркель о Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель скоординировался по Донбассу.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - заявил глава государства.

Он добавил, что "рад пообщаться с Ангелой Меркель" и пожелал "крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19".

"Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером", - добавил Зеленский.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в своем Twitter, что это уже 14-е по счету переговоры лидеров двух государств. Он назвал это "очередным свидетельством беспрецедентной интенсивности украинско-германского политического диалога на высшем уровне".

Напомним, 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 22 января.