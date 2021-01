Европарламент обсудит задержание Навального на пленарной сессии

Депутаты Европейского парламента 19 января проведут дебаты по задержанию в России оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Европарламент добавил на завтрашнее пленарное заседание дебаты по теме Навального. Резолюция по теме, вероятно, будет поставлена ​​на голосование в четверг", - написал Джозвяк.

