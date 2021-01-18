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Европарламент обсудит задержание Навального на пленарной сессии

Понедельник, 18 января 2021, 15:58

Депутаты Европейского парламента 19 января проведут дебаты по задержанию в России оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Европарламент добавил на завтрашнее пленарное заседание дебаты по теме Навального. Резолюция по теме, вероятно, будет поставлена ​​на голосование в четверг", - написал Джозвяк.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

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