Европарламент обсудит задержание Навального на пленарной сессии

Депутаты Европейского парламента 19 января проведут дебаты по задержанию в России оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Европарламент добавил на завтрашнее пленарное заседание дебаты по теме Навального. Резолюция по теме, вероятно, будет поставлена ​​на голосование в четверг", - написал Джозвяк.

the European Parliament have added a debate on #Navalny in the plenary tomorrow. resolution on the topic likely to be voted on Thu. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 18, 2021

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.