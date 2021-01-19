Жители Вены во второй раз проигнорировали массовое тестирование на COVID-19

Жители Вены во второй раз проигнорировали массовое бесплатное тестирование на коронавирус: в течение 10 дней протестировались лишь около 130 тыс. человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Массовое тестирование населения на COVID-19 продолжалось почти двухмиллионной столице Австрии с 8 по 17 января.

Пройти тест можно было, как и во время тестирования в прошлый раз в начале декабря, в трех крупных выставочных объектах - Stadthalle, Marxhalle и Messe Wien. Пропускная способность тестовой станций на этот раз была рассчитана на 900 тыс. человек.

Использовались быстрые тесты на антиген с предоставлением результата на месте. В случае положительного результата привлечены медики делали более точный ПЦР-тест для подтверждения. Тестирование добровольное и бесплатное для участников.

Из около 130 тыс. человек, принявших участие в тестировании, у 264-х был обнаружен положительный результат теста на коронавирус (0,2% от общего количества).

В столице Австрии с 4 по 13 декабря уже проходило массовое тестирование на COVID-19, в котором приняли участие 235 тыс. человек - 13,5% от общего количества жителей столицы, которые могли бы принять участие в тестировании. Коронавирус обнаружили у около 600 человек.