В США объяснили, как Трамп может отдать Байдену контроль над "ядерным чемоданом"

Хотя Дональд Трамп станет первым действующим президентом с 1869 года, который не будет присутствовать на инаугурации своего преемника, это не ставит под вопрос продецуду передачи "ядерного чемодана" - один из важных моментов перехода власти к новому президенту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN, цитируя Стефена Шварца, эксперта неправительственной организации Bulletin of the Atomic Scientists.

Традиционно чемодан с оборудованием, которое президент США потенциально должен использовать для подтверждения приказа о ядерном ударе, всегда находится рядом с ним и обычно передается от военного-помощника, который всегда сопровождает президента, другому помощнику - когда следующий президент приносит присягу.

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Однако на этот раз процедура состоится иначе, поскольку Трамп собирается уехать из Вашингтона в родную Флориду еще до церемонии инаугурации Байдена.

По словам Шварца, существует как минимум три-четыре таких "ядерных чемодана" (известные как "nuclear footballs'): один всегда находится рядом с президентом, еще один - с вице-президентом, и как минимум один зарезервирована для "выжившего преемника" на случай чрезвычайных ситуаций. В дополнение к "ядерному чемодану", у президента есть специальная пластиковая карта (известная как "бисквит") с кодами, которые используются для идентификации президента.

"20 января дополнительные "чемоданы" будут где-то за пределами города с теми, кто за них отвечает, и (в Вашингтоне - ред.) останется только чемодан вице-президента Майка Пенса - если только военный отдел Белого дома еще не подготовил дополнительную копию для Байдена", - рассказал Шварц в комментарии CNN.

Согласно закону, Трамп будет сохранять контроль над ядерным арсеналом страны до последней минуты своего срока - 11:59:59 дня инаугурации. Поэтому наиболее вероятно, что "ядерный чемодан" президента Трампа поедет вместе с ним во Флориду в руках уполномоченного помощника.

"Если помощник будет сопровождать Трампа во Флориду, он или она покинет Трампа в полдень вместе с чемоданом и вернется в Вашингтон", - рассказал Шварц. Тогда же будут автоматически деактивированы коды, "зашитые" в пластиковую карточку президента Трампа, а коды Байдена, наоборот, активируются.

"Самый простой способ объяснить, как это происходит - что есть четкий момент, до которого действует "бисквит", полдень в среду (20 января). "Бисквит" Байдена еще не будет действителен в 11:59 утра, а "бисквит" Трампа - уже не будет действителен в 12:01". - комментирует эксперт по ядерной политике Вайпин Наранг, профессор Массачусетского технологического университета.

Военные эксперты отмечают, что хотя президент - единственное должностное лицо, которое может принять решение о ядерном ударе, он не может нанести удар самостоятельно, а прописанный протокол содержит предохранители от незаконных приказов. Чтобы они считались законными, у удара должна быть легитимная цель, четкая военная цель, а примененная сила должна быть пропорциональной.