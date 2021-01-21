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В Польше от коронавируса вакцинировали уже полмиллиона человек

Четверг, 21 января 2021, 10:27

В Польше вакцину от коронавируса получили уже около 530 000 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом объявил руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворжик.

По его словам, зарегистрировались на прививку около 700 000 человек.

В Польше с 15 января продолжается регистрация для лиц в возрасте от 80 лет и с 25 января должна начаться регистрация людей по возрастной группы 70+.

Группы, которые первыми получили вакцины от коронавируса, уже начали получать свою вторую дозу.

Первыми в Польше вакцинируют медиков, персонал и жителей домов престарелых, персонал муниципальных центров социального обеспечения, работников аптек и т.д., а также работников медуниверситетов и их студентов. Следующие в очереди - люди почтенного возраста, полиция и учителя.

Вакцинация в Польше является добровольным и бесплатным.

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