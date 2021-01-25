Сожженные машины и десятки задержанных: в Нидерландах вспыхнули "коронавирусные" протесты

В ряде городов Нидерландов днем ​​24 января или вечером, перед началом комендантского часа, начались протесты против карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Протесты большего или меньшего масштаба прошли в Гааге, Тилбурге, Энсхеде, Венло, Гельмонде - всего около десяти городах.

В городе Энсхеде несколько десятков человек собрались на центральной площади. Люди были сердиты и пускали петарды. Вскоре после того участники протестов попытались разбить окна в местном госпитале, но это им не удалось.

В Эйндховене протесты, переросшие в беспорядки, продолжались несколько часов. Во время этого ограбили некоторые киоски на остановках общественного транспорта и подожгли несколько автомобилей и мотоциклов. В городе задержали 55 человек.

Фото: ANP

В Тилбурге задержали как минимум 19 человек после того, как собрание переросло в вандализм и нападения на магазины. Полиция в Твиттере заверила, что продолжит патрулировать улицы и в случае необходимости готова реагировать.

Мэр города осудил действия протестующих. "То, что мы увидели в последние часы, абсолютно неприемлемо. Нападениям подверглись магазины, принадлежащие бизнесу, который и так оказался в беде... То, как протестующие действуют с полицейскими - это за пределами приемлемого. Бросаться петардами и камнями - это нечто неслыханное ", - подчеркнул он.

В Гааге протест тоже перерос в беспорядки, сожгли один мотоцикл. Для наведения порядка пришлось задействовать спецподразделение полиции для борьбы с массовыми беспорядками. Уже около 9:30 вечера ситуация успокоилась.

В Роттердаме полиция поблагодарила граждан за спокойствие, отметив, что ни протестов, ни значительных нарушений комендантского часа не было - в отличие от вечера субботы, когда впервые начала действовать комендантский час.

Представитель полиции Коэн Симмерс в комментарии СМИ выразил опасения, что события вечера 24 января - только начало, и подобные беспорядки еще возможны в ближайшие дни и недели.

"Полиция хорошо готова к этому, но надеюсь, это не понадобится", - сказал он.

По его словам, такого уровня насилия, как вечером 24 января, в стране не было уже 40 лет, а в Эйндховене отдельные лица даже бросались на полицию с холодным оружием.

"Мы просим людей уважать ограничения, которые большинство и так соблюдает. Они введены не на ровном месте. Не нападайте на полицию - полиция ни при чем, что действуют такие правила. Это ненормально - нападать на полицейских с оружием", - подчеркнул он.