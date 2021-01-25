Сожженные машины и десятки задержанных: в Нидерландах вспыхнули "коронавирусные" протесты
В ряде городов Нидерландов днем 24 января или вечером, перед началом комендантского часа, начались протесты против карантинных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Протесты большего или меньшего масштаба прошли в Гааге, Тилбурге, Энсхеде, Венло, Гельмонде - всего около десяти городах.
В городе Энсхеде несколько десятков человек собрались на центральной площади. Люди были сердиты и пускали петарды. Вскоре после того участники протестов попытались разбить окна в местном госпитале, но это им не удалось.
В Эйндховене протесты, переросшие в беспорядки, продолжались несколько часов. Во время этого ограбили некоторые киоски на остановках общественного транспорта и подожгли несколько автомобилей и мотоциклов. В городе задержали 55 человек.
В Тилбурге задержали как минимум 19 человек после того, как собрание переросло в вандализм и нападения на магазины. Полиция в Твиттере заверила, что продолжит патрулировать улицы и в случае необходимости готова реагировать.
Мэр города осудил действия протестующих. "То, что мы увидели в последние часы, абсолютно неприемлемо. Нападениям подверглись магазины, принадлежащие бизнесу, который и так оказался в беде... То, как протестующие действуют с полицейскими - это за пределами приемлемого. Бросаться петардами и камнями - это нечто неслыханное ", - подчеркнул он.
В Гааге протест тоже перерос в беспорядки, сожгли один мотоцикл. Для наведения порядка пришлось задействовать спецподразделение полиции для борьбы с массовыми беспорядками. Уже около 9:30 вечера ситуация успокоилась.
В Роттердаме полиция поблагодарила граждан за спокойствие, отметив, что ни протестов, ни значительных нарушений комендантского часа не было - в отличие от вечера субботы, когда впервые начала действовать комендантский час.
Представитель полиции Коэн Симмерс в комментарии СМИ выразил опасения, что события вечера 24 января - только начало, и подобные беспорядки еще возможны в ближайшие дни и недели.
"Полиция хорошо готова к этому, но надеюсь, это не понадобится", - сказал он.
По его словам, такого уровня насилия, как вечером 24 января, в стране не было уже 40 лет, а в Эйндховене отдельные лица даже бросались на полицию с холодным оружием.
"Мы просим людей уважать ограничения, которые большинство и так соблюдает. Они введены не на ровном месте. Не нападайте на полицию - полиция ни при чем, что действуют такие правила. Это ненормально - нападать на полицейских с оружием", - подчеркнул он.