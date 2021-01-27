Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима

Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по вопросам мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности между Министерством иностранных дел Украины, Министерством внутренних дел Украины и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады", - говорится в заявлении.

Группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду", - заявил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский приветствовал создание украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности. "Уверен, этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Канады и Украины по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинский в Канаду", - написал он в Twitter.

В июне прошлого года в МИД заявляли, что ожидают прибытия в Украину оценочной миссии в рамках процесса либерализации визового режима с Канадой.

Решение о внесении в список стран, граждане которых имеют право упрощенного въезда на территорию Канады, принимается на основе соответствия страны около 40 условиям, которые распределяются по семи основным направлениям: социо-экономические условия, миграционные вопросы, соответствие документов для путешествий, соображения безопасности путешествий, управления границами, соблюдения прав человека, виедение двусторонних отношений.