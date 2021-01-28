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Зеленский на год продлил безвиз для граждан Великобритании

Четверг, 28 января 2021, 14:28

Президент Владимир Зеленский своим указом продлил безвизовый режим въезда в Украину для граждан Великобритании до 30 января 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен в четверг на сайте главы государства.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году и перестал действовать с 1 февраля 2020 - после выхода Британии из ЕС.

После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

В октябре прошлого года Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию.

Тогда же сообщалось о запланированной британской делегации в Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов.

О том, почему Украина продлила безвизовых для граждан Великобритании на ограниченный срок, читайте подробнее в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".

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