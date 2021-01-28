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Brexit: Европарламент требует больше времени для ратификации соглашения с Британией

Четверг, 28 января 2021, 14:53

Президент Европарламента Давид Сассоли официально оформил свою просьбу о продлении срока временного применения соглашения с Британией после 28 февраля, чтобы необходимое время для его изучения в ратификационном голосовании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Учитывая сложность и продолжительность этого соглашения, Европарламент хотел бы попросить продлить срок действия временного соглашения за пределы дати28 февраля", которая в настоящее время установлена ​​в этом соглашении, заключенном в конце декабря, говорится в письме Сассоли к президенту Еврокомиссии.

Он предлагает ЕК подать соответствующий запрос в Совет партнерства - органа, объединяющего европейцев и британцев для наблюдения за выполнением соглашения.

Давид Сассоли подчеркивает необходимость максимальной прозрачности и демократической легитимности процесса ратификации соглашения на 1250 страниц.

"Как вы знаете, Европарламент в качестве исключения принял временное применение этого соглашения, чтобы продемонстрировать подотчетность и смягчить препятствия для граждан и бизнеса, а также предотвратить любые негативные последствия периода" без договоренностей", - напомнил Сассоли.

При этом он не назвал нового срока временного применения соглашения.

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