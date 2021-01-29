Украина, Литва и Польша готовы к разговору с Лукашенко при условии взаимного уважения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после первой встречи министров иностранных дел стран Люблинского треугольника заявил о готовности трех стран к общению с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, но на условиях взаимного уважения.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На брифинге Кулеба отметил, что без Беларуси Люблинский треугольник, формат, в который входят Украина, Польша и Литва, "немного неполный".

"Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила Люблинский треугольник в Люблинский квадрат. Но время для этого еще не пришло", - сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что "мы готовы к разговору с Александром Лукашенко".

"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации. Никто ни от кого не закрывается. Но если говорить - разговор должен быть с взаимным уважением... Навязываться мы не будем", - заявил Кулеба.

Он добавил, что предметом разговора с Лукашенко может быть все, что может помочь Беларуси обеспечить демократию.

Кулеба также объяснил участие белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской во встрече Люблинского треугольника. Тихановскую пригласили по инициативе украинской стороны. По его словам, всем хорошо известна позиция Лукашенко, а "сегодня мы услышали мнение противоположной стороны".

"Мы ее (Тихановскую) услышали", - сказал Кулеба. Он добавил, что Украина, Литва и Польша теперь изучат все позиции и просьбы, которые озвучила Тихановская.

Кулеба подчеркнул, что на сегодняшней встрече никаких формальных решений не принимали. Министры достигли ряда политических договоренностей.