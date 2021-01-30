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Франция из-за коронавируса закрывает крупные ТРЦ

Суббота, 30 января 2021, 14:49

Франция с 31 января возвращает запрет на работу крупных торговых центров в рамках мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu, об этом объявил премьер Жан Кастекс после срочного совещания 29 января.

Сначала ожидалось, что могут договориться о новом жестком локдауне - из-за опасений по поводу новых штаммов вируса, но этого не произошло.

С 31 января придется закрыться непродуктовым торговым центрам площадью более 20 000 квадратных метров.

В правительстве надеются таким образом предотвратить большие скопления людей - что неоднократно происходило в последнее время, когда магазины объявляли акции и скидки.

По словам премьера, этот шаг вместе с сохранением комендантского часа дает шанс избежать повторного жесткого локдауна.

Кроме того, меньшие крупные магазины обязывают контролировать количество посетителей.

Владельцам бизнеса обещают поддержку в связи с потерей прибыли.

Напомним, также Франция с 31 января запретила поездки из-за пределов ЕС, как и поездки из Франции за пределы ЕС - кроме случаев, когда для этого есть важная причина.

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