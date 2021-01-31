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Королева Британии встретится с Байденом и другими лидерами G7 в июне

Воскресенье, 31 января 2021, 17:58

Королева Великобритании Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце перед саммитом G7 в Корнуолле в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

В июне к ней присоединятся на приеме  герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в соответствии с планами, разработанными королевскими и правительственными чиновниками для укрепления "особых отношений" между Великобританией и США после Brexit.

Принц Чарльз, который отказался от встречи с Дональдом Трампом во время его визита в 2018 году, также посетит встречу с новым президентом США.

Встреча один на один между королевой и президентом станет ее первым значительным дипломатическим мероприятием после ее возвращения в Лондон.

В прошлом году Елизавета II практически не бывала в Букингемском дворе из-за пандемии, а находилась вместе с 99-летним принцем Филиппом в Виндзорском замке с небольшим персоналом.

94-летняя королева встречалась со всеми президентами США с начала своего правления в 1952 году, кроме Линдона Джонсона.

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G7 (группа семи) Великобритания
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