Глава шведского агентства, призывавшего отказаться от поездок, провел Рождество на Канарах

Высокопоставленный шведский чиновник, участвующий в борьбе с коронавирусом, попал под волну критику из-за проведенных на Канарских островах рождественских каникул.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Дэн Элиассон - глава агентства по чрезвычайным гражданским ситуациям, которое ранее в декабре отправило всем шведам СМС с призывом избегать поездок.

Его сфотографировали в аэропорту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.

Элиассон настаивает, что поездка была необходима "по семейным обстоятельствам". Он сказал шведским СМИ, что "отказался от многих поездок во время этой пандемии", но считает, что это было необходимо, потому что его дочь жила на Канарах.

"Я праздновал Рождество с ней и моей семьей", - сказал он, добавив, что на Канарах работал удаленно.

Премьер-министр Стефан Лёвен и другие министры пока не комментировали ситуацию с поездкой Элиассона.

В Швеции было зарегистрировано 437 000 подтвержденных случаев заболевания и 8700 случаев смерти - намного больше, чем у ее скандинавских соседей. В стране никогда не вводилась полная изоляция.

Однако, встревоженное ростом числа случаев заболевания в прошлом месяце, шведское правительство отменило некоторые из своих указаний и разослало всем шведам текстовое сообщение с просьбой прочитать обновленные инструкции.

Рекомендации включали просьбу к шведам избегать ненужных поездок и не заводить новых контактов во время путешествия или в пункте назначения.