Германия на фоне пандемии достигла цели по снижению выбросов парниковых газов

Германия в 2020 году в связи с пандемией коронавируса смогла достичь поставленной цели в области защиты климата.

Это следует из расчетов аналитического центра Agora Energiewende (AE), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным аналитиков, объем выбросов парниковых газов в прошлом году оказался на 42,3% (на 722 миллиона тонн) ниже уровня 1990 года. При этом немецкие власти ставили задачу снизить вредные выбросы за 30 лет на 40%.

Эмиссии углекислого газа в прошлом году упали более чем на 80 млн тонн. Однако на две трети это сокращение обусловлено последствиями ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Если бы их не было, снижение составило бы всего около 25 млн тонн, и климатических целей на 2020 год достичь бы не удалось, пишут аналитики AE.

В 2020 году энергопотребление на немецком рынке упало на 8,7% по сравнению с 2019 годом и достигло минимума в истории объединенной Германии.

Кроме того, наценка на выбросы двуокиси углерода в ЕС держалась на достаточно высоком уровне, удорожая вредное для экологии производство энергии за счет угля, а стоимость газа, наоборот, была довольно низкой. Наконец, прошедшая зима в Европе была достаточно мягкой, что снизило выбросы при отоплении домов.

Вместе с тем исполнительный директор Agora Energiewende Патрик Грайхен исходит из того, что в 2021 году вредные для окружающей среды выбросы снова вырастут. Сектора транспорта и промышленности снова нарастят эмиссии, как только экономика восстановится.