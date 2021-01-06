Байден приблизился к контролю над Сенатом после победы своего кандидата в Джорджии

Кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок получил одно из двух мест в Сенате США во время второго тура выборов в Джорджии; таким образом демократы приблизились к контролю над Сенатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Темнокожий пастор, который в течение последних 15 лет руководил церковью в Атланте, где проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший, Уорнок победил действующего сенатора-республиканца Келли Леффлера.

По результатам подсчета 98% голосов, Уорнок опередил Леффлера на 1,2 процентных пункта, примерно 50 000 голосов.

Он станет первым в истории штата чернокожим сенатором.

Это станет ударом по Дональду Трампу, который совершил одну из последних поездок в должности в Джорджию, чтобы мобилизовать своих сторонников в поддержку кандидатов-республиканцев.

Основное внимание сейчас приковано к результатам голосования за второе место в Сенате - между республиканцем Дэвидом Пердью и демократом Джоном Оссоффом. Оссофф опережает соперника на 12 000 голосов, однако о победе говорить еще рано.

В соответствии с законодательством Джорджии, кандидат, отстающий от соперника на 0,5 процентного пункта может потребовать повторного подсчета голосов.

Если Оссофф победит, демократы будут иметь полный контроль над Конгрессом, усиливая позицию избранного президента Джо Байдена во время, когда он готовится вступить в должность 20 января.