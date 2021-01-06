В Германии усилили локдаун и продлили его до 31 января

Власти Германии приняли решение усилить и удлинить жесткий локдаун в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В ходе проведенных во вторник, 5 января, консультаций канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель принят ряд решений по дальнейшему усилению противоэпидемических мероприятий.

К примеру, ограничения для работы учреждений розничной торговли, сферы услуг, общественного питания и культурно-развлекательных заведений, падающие бы 10 января, продлен на три недели - до 31 января. Это означает, что парикмахерские, косметические салоны, бутики, кинотеатры и театры, а также другие учреждения остаются закрытыми до конца января. Работать только магазины, где предлагают товары и вещи первой необходимости, а также аптеки.

Школы и садики так же будут закрытыми до 31 января, решили участники консультаций. Ранее в правительстве говорили, что для реализации этого решения необходимо обеспечить дистанционное обучение в школах, а также возможность предоставления оплачиваемого отпуска для родителей школьников и дошкольников.

Так же было принято дальнейшее усиление ограничений социальных контактов. Согласно решению, разрешаются встречи только с одним лицом, с которой другой визави не проживает под одной крышей.

Кроме того, участники консультаций согласовали ввести ограничения для тех регионов, где наблюдаются крайне высокие темпы распространения коронавируса - 200 заражений на 100 000 человек в течение одной недели. Лицам, которые проживают в таких регионах, будет запрещено отдаляться от места жительства на расстояние более 15 километров. Исключения предусмотрены только для поездок по уважительным причинам. На данный момент эти ограничения распространяются на жителей более 70 регионов Германии.

Кроме того, федеральный и земельные правительства решили усилить темпы проведения тестов на коронавирус, прежде всего в домах престарелых и в центрах ухода.

Так же проводить тесты на коронавирус для тех, кто прибыл из зон риска за рубежом. Если раньше для этой категории жителей обязательным было лишь пребывание на карантине, то теперь обязательной нормой для таких путешественников станет и тест на наличие коронавируса. Тест нужно сдать максимум за двое суток до въезда в Германию или сразу по прибытии в страну.

Кроме того, полиция активнее проверять, как соблюдаются предписания относительно пребывания на карантине граждане, прибывшие из стран, где обнаружен новый вариант коронавируса.

Напомним, 16 декабря в Германии приняли жесткий локдаун, что должен был завершиться 10 января.