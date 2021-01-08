Литва обвинила двух граждан в шпионаже в пользу России

Прокуратура Литвы сообщила о передаче в суд дела, в котором два гражданина страны обвиняются в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По данным прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом и их действия различаются, но данные досудебного расследования позволяют предположить, что они были вовлечены к преступлениям против литовского государства одним и тем же лицом - сотрудником Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

Следствие установило, что он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сообщила, что это то же самое досудебное расследование, о котором прокуратура сообщала в начале марта прошлого года.

Весной сообщалось о задержании член Клайпедского городского совета Эллы Андреевой. Ее адвокат Наталья Фоченкова впоследствии сказала BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене сообщила, что это дело поступило в суд, обвинения в нем предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Миндаугасу Туникайтису.

Проживающий на границе с Калининградской областью РФ Туникайтис в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления. Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом русских Литвы в горсовет Клайпеды, в этом списке была и Андреева.

По данным следствия, обвиняемые должны был фотографировать определенные объекты, собирать информацию об определенных лицах, участвовать в определенных мероприятиях, приобретать и передавать запрошенные публикации, публично публиковать определенную информацию и выполнять другие задачи.

Они получали денежное вознаграждение за переданные данные в виде "поддержки на оздоровление" или "компенсации" за визовые сборы.

Оба подозреваемых были арестованы в начале марта прошлого года. В настоящее время они находятся под стражей до суда. Они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет за шпионаж.