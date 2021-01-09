Европарламент после почти годичного перерыва планирует собраться на сессию в Страсбурге

Европарламент планирует впервые после введения в марте 2020 во Франции и ЕС в целом карантина в связи с пандемией коронавируса возобновить проведение пленарных заседаний во французском Страсбурге.

Об этом говорится в повестке дня первой в этом году сессии законодательного органа Евросоюза, которая пройдет в Страсбурге с 18 по 21 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Помещение Европарламента в Страсбурге не использовалось для мероприятий, включая пленарные сессии, с марта 2020 году из карантинные и санитарные ограничения.

Зато по договорам о ЕС, пленарные заседания Европарламента должны ежемесячно проводиться в столице французского Эльзаса.

С просьбой восстановить заседания в Страсбурге к президенту Европарламента Дэвида Сассоли обращался письмом лично президент Франции Эммануэль Макрона.

Из-за отсутствия деятельности Европарламента в Страсбурге город получает значительные финансовые убытки.

В начале вспышки коронавируса Европейский парламент отменил все свои пленарные заседания в Страсбурге, ввел онлайн-голосования, запретил доступ посторонним посетителям и позволил большом количестве своих сотрудников работать из дома.

Депутаты Европарламента могли выбирать, им присутствовать на дебатах лично, или дистанционно.