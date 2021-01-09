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Меркель: ближайшие недели, вероятно, будут самыми тяжелыми за время пандемии

Суббота, 9 января 2021, 12:30

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ближайшие недели коронакризиса "наверное, будут самыми сложными за время пандемии".

Об этом она сказала в своем еженедельном подкасте, размещенном на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".

 "Чем последовательнее мы будем сегодня, тем быстрее сможем восстановить состояние контроля, тем короче время нам придется жить с такими ограничениями", - сказала Меркель.

"Благоразумие в эти тяжелые январские недели и уважение друг к другу дадут свои результаты", - добавила она.

В то же время канцлера видит надежду на улучшение с началом вакцинации. Скорость вакцинации возрастет, сказала Меркель.

"Месяц за месяцем мы сможем предлагать большему количеству людей прививки, каждому, кто этого захочет - и я надеюсь, что как можно больше людей сделают его", - заявила канцлера.

Институт Роберта Коха (RKI) объявил в субботу утром, ссылаясь на информацию органов здравоохранения, в течение последних 24 часов было зафиксировано почти 24 700 новых заражений. Также за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 1083 человека.

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Меркель
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