В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро

В Брюсселе полиция задержала мужчину, который с ножом напал на пассажиров метро на станции Gare de l'Ouest.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Бригада по охране общественного транспорта в полицейской зоне Брюссель-Запад задержала в понедельник, незадолго до 15.00, мужчину, вооруженного ножом, на станции метро Gare de l'Ouest.

Полиция сообщила о нескольких ранен, не предоставив дополнительных деталей.

По словам правоохранителей, это не нападение террористического характера, а скорее выяснение частных дел.

Расследование взяло на себя управление железнодорожной полиции.