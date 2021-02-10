Германия хочет выделить 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией

Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией.

Это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет Бундестага по бюджету, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на поставку вакцин в развивающиеся страны, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях.

Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.

Как сообщалось, Германия выделила 13,1 миллиона евро для усиления 12 медицинских учреждений на Востоке Украины.

Финансирование направляется на обновление строительного фонда и энергоэффективное обновления, а также на оснащение 12 медицинских учреждений современными медицинскими приборами и средствами индивидуальной защиты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областях.