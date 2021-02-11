На польской границе задержали сотню украинцев и молдаван с фальшивыми документами

Более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше были в течение нескольких дней задержаны на пограничном переходе в Медыке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.

"Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и место трудоустройства в Польше", - рассказала майор Эльжбета Пикор, спикер Бескидского отдела пограничной службы.

"Поскольку целью их приезда быларабота в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза ", - сказала она.

Иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержаная в течение последних лет.