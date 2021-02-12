Германия вводит контроль на границе с Чехией из-за мутаций коронавируса

Из-за распространения мутаций коронавируса в Чехии и части Австрии правительство Германии в четверг, 11 февраля, принял решение о новых ограничениях на въезд и контроле на границах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным министерства внутренних дел Германии, в этот день Чехия и австрийская федеральная земля Тироль были отнесены к зонам распространения мутаций коронавируса.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер принял решение с полуночи воскресенья, 14 февраля, ввести временный контроль на границе с Чехией. Выборочный контроль на границе с Австрией осуществляется со времен кризиса беженцев в 2015 году, действие соответствующего решения неоднократно продлевали.

Как отметил представитель немецкого МВД, правительство страны сейчас согласовывает со всеми вовлеченными сторонами возможны исключения въезда.

Хорст Зеехофер заметил, что с просьбой включить в список зон распространения мутаций коронавируса приграничные районы Чехии и Тироль, а также ввести контроль на границах к федеральному правительству обратились земли Бавария и Саксония.

В этом списке до сих пор не было ни одной соседней с Германией страны. Из государств или регионов, включенных в него, в частности из Британии, разрешено прибывать в ФРГ только немцам и иностранцам, проживающим в Германии. Исключения сделаны также для медицинского персонала, транзитных пассажиров и работников, задействованных в поставке товаров. Из-за ограничений въезда, например, немецкие клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА, свои домашние матчи с соперниками из Англии вынуждены перенести в другие страны.

Чехия с 12 февраля вводит жесткий локдаун в трех районах, два из которых расположены вблизи границы с Германией. Жители этих районах не имеют права выезжать за их пределы, запрещено также въезд. В этих районах показатель новых случаев заражения коронавируса на 100 000 жителей за семь дней превысил отметку в 1000.

В Тироле для выезда за пределы земли с 12 февраля нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. В этой земле распространяется заразнее мутация коронавируса, которую сначала обнаружили в Южной Африке.