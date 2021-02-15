Выборы в Каталонии: выступающие за независимость партии получают большинство

По предварительным официальным данным, на выборах в Каталонии большинство мест в парламенте получают политические силы, выступающие за независимость региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

В то же время, наибольшее количество голосов получили "социалисты", выступающие против независимости.

По данным обработки 99% протоколов, социалисты с PSC получают 33 места в парламенте Барселоны, а сепаратистские "Республиканская левые" ERC и "Вместе за независимость" (Junts) - - 33 и 32 места соответственно, остальные политические силы - 11 мест и меньше.

Пронезалежницьки силы в целом получают 74 места из необходимых для большинства 68. Всего в парламенте Барселоны 135 мест.

В связи с эпидемией, явка была необычно низкой - на участки пришли 53,5% избирателей.

Сначала правительство Каталонии, возглавляемое партиями, выступающими за независимость, из-за тревожной эпидемической ситуации предлагало перенести голосование с 14 февраля на 30 мая. Противники решения утверждали, что изменение даты является нарушением закона.

Суд Каталонии в итоге принял решение не переносить выборы.