Во Франции Google оштрафовали за "обманчивый" рейтинг отелей

Google согласился заплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро после того, как власти Франции пришли к выводу, что поисковая система отражает "обманчивый" рейтинг для французских гостиниц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ранее Google использовал официальный источник Atout France, а также данные других веб-сайтов гостиничного хозяйства в своем алгоритме для ранжирования отелей от одной до пяти звезд.

Получив жалобы от владельцев отелей рейтинг Google, агентство по вопросам мошенничества и конкуренции во Франции начало расследование в 2019 и 2020 годах.

Оно заявило, что контролировать "характер и справедливость информации, которую предоставляет платформа", по 7500 учреждений.

Расследование показало, что Google заменил классификацию Atout France классификации, основанной на собственных условиях. Однако эта классификация вводила в заблуждение из-за идентичного использования термина "звезды" и шкалы классификации гостиниц от 1 до 5.

Google заявил, что сейчас внес "необходимые, чтобы отобразить только официальный рейтинг французских звезд отелей в Картах Google и в поиске".