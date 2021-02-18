Россия высылает дипломата посольства Эстонии

Россия выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллинне.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллинне, он занимался вопросами культуры и образования. Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", - сказала Захарова.

Она не уточнила, когда именно Эстония выслала российского дипломата. На сайте МИД Эстонии за последние две недели нет такой информации.

Напомним, 5 февраля Россия решила выслать трех европейских дипломатов, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января.

Ранее Албания объявила сотрудника посольства России персоной нон грата из-за несоблюдения им введенных в стране противоэпидемических правил.