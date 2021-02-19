Зеленский во второй раз ветировал закон о конкурсах, принятия которого ждет Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы и других вопросах государственной службы" (№4531), принятия которого ждет Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Президент Зеленский вернул закон со своими предложениями в парламент в четверг.

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Рада 16 февраля приняла законопроект, предусматривающий объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Речь идет о схеме так называемых "ковидных конкурсов", которую Украина ввела после начала пандемии и оставляет в силе до сих пор. Эта схема позволяет руководителям госорганов и их подразделений произвольно, в обход всех конкурсных процедур, назначать своих людей на должности в госслужбе, для которых до сих пор была обязательной конкурсная процедура.

Летом парламент попытался остановить эту практику, приняв законопроект № 3491, который останавливает "ковидные конкурсы", но его неожиданно ветировал президент.

В Евросоюзе ранее неоднократно призывали восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это - центральный элемент реформы государственного управления.

Обязательство о восстановлении конкурсов вместо назначения "своих людей" на госслужбу является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.

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