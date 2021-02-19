В Испании третью ночь продолжались протесты из-за ареста рэпера

Столкновения в контексте демонстраций с требованием освободить рэпера Пабло Хаселя, заключенного во вторник, возвращаются на каталонские улицы уже третью ночь подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Барселоне около 500 человек собрались перед министерством внутренних дел, где сделали несколько попыток прорвать полицейский кордон. Впоследствии протестующие продолжили движение по улицам и повредили окна нескольких учреждений. По сообщению полиции, в Барселоне задержали шесть человек.

В Валенсии Национальная полиция также выдвинула обвинения против демонстрантов, которые уже второй день протестовали в городе.

В Сабаделе каталонская полиция также сообщила о случаях с насилия - полицию забросали яйцами, бутылками и другими предметами, а также возвели баррикады из мусорных баков.

Демонстрации прошли также в Таррагоне - протестующие пытались заблокировать несколько дорог с помощью горящих контейнеров.

Вместе с тем в полиции отмечают уменьшение масштабов протестов - в первую ночь они были более массовыми.

Хасель, чье настоящее имя - Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник. В прошлую пятницу он пропустил крайний срок, чтобы сдаться полиции и начать отбывать тюремный срок, назначенный в 2018 году.

Полиция штурмовала здание университета, где Хасель забаррикадировался, и арестовала его, что спровоцировало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.

В ночь на четверг протестующие в разных городах Испании поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины и вступали в столкновения с полицией, которая неоднократно применяла спецсредства.