В США две женщины оделись как бабушки, чтобы получить вакцину от COVID-19

В США вынесли предупреждение двум женщинам, которые выдавали себя за старушек, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инцидент произошел в городе Орландо во Флориде еще в среду.

Доктор Рауль Пино, государственный медицинский работник округа Орандж, где находится Орландо, заявил, что женщины надели шляпки, очки и перчатки, чтобы стать похожими на пожилых людей.

В полиции рассказали, что женщины изменили года рождения на этапе регистрации на прививку, чтобы обойти государственную систему, которая предпочитает людям в возрасте от 65 лет. При этом женщины якобы уже получили первую дозу вакцины, но пока непонятно где и как.

"Их имена соответствовали регистрации, но не датам рождения", - сказали в полиции, отметив, что женщинам было 35 и 45 лет.

Работники департамента здравоохранения попросили органы власти вынести женщинам предупреждения. Это означает, что они не могут вернуться в медицинский центр с любой причине - включая вакцину, тест на COVID-19 или обзор. Если они вернутся, им может грозить арест.

Пино заявил, что следствие министерства здравоохранения попытается выяснить, где они были привиты ранее и как им удалось договориться о получении второй дозы. По его словам, Минздрав "попытается выяснить, есть ли в процессе какие-то дыры, лазейки, которые позволяют людям это делать".