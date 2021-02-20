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В МИД РФ обиделись, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию

Суббота, 20 февраля 2021, 16:33

Представительница МИД РФ Мария Захарова выразила удивление, что Россия даже не рассматривалась в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, с учетом повестки дня, среди пунктов которого фигурируют такие темы, как "актуальные проблемы мирового развития", "проблемы изменения климата" и "борьба с пандемией коронавирусной инфекции", "вызывает, по меньшей мере, недоумение состав участников данного мероприятия".

"По сути, проблемы, которые стоят перед всем человечеством, планируется обсудить в очень "суженном " формате. К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также Генеральный секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла. Напротив, они рассматривались в дискуссии как угрозы и соперники, с которыми нужно бороться ", - сказала представительница МИД РФ.

Захарова видит в этом стремление западных стран "решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться другим членам международного сообщества через призму миропорядка, основанного на правилах".

"Такой подход мы не разделяем и призываем к широкому международному сотрудничеству по объединительном повестке дня - в рамках универсальных демократических институтов системы ООН", - заявила она.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на Мюнхенской конференции призвала к тесному партнерству между Евросоюзом и США на фоне вызывающего поведения России.

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Россия Мюнхенская конференция
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