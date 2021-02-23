Украина с 1 сентября планирует запретить въезд автомобилей с номерами Приднестровья
Украина подтвердила намерение с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами.
Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы после встречи и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя с послом Украины Марком Шевченко, сообщает "Европейская правда".
"При обсуждении были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровья только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD"н а стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники обсудили взаимодействие на государственной границе, торгово-экономическое сотрудничество, реализацию инфраструктурных проектов.
В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице были открыты Пункты регистрации транспортных средств.
Таким образом автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор было выдано более 4000 таких номеров.
Украина в начале прошлого года заявила, что намерена с 1 апреля 2020 запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 по просьбе молдавской стороны.
В середине января правительство Молдовы снова попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.