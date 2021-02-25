Греция усилит законодательство о сексуальных преступлениях после серии скандалов

Греция ужесточит законы по борьбе с сексуальными злоупотреблениями и защите несовершеннолетних после серии последних скандалов в культуре и спорте.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Греческое общество испытало шок, когда начало узнавать о своих скрытых фасадах", - сказал Мицотакис в парламенте.

Указанные им меры включают более строгие наказания за преступления против сексуальной свободы, изменение срока давности в случаях жестокого обращения с детьми, создание реестра для специалистов, работающих с детьми, и веб-сайта, где жертвы могут подавать жалобы в режиме реального времени.

Ряд обвинений появился с января, когда олимпийская чемпионка по парусному спорту София Бекатору показала в суде, что в 1998 году подверглась сексуальному нападению. Против мужчины не были возбуждены дела, поскольку истек срок исковой давности.

Но ее рассказ побудил десятки актеров, певцов, спортсменов и студентов высказаться, что греки сравнили с движением #MeToo в США и других странах.

Бывший руководитель Национального театра Димитрис Лигнадис был обвинен в изнасиловании несовершеннолетних.

Ожидается, что Лигнадис, который находится под стражей, предстанет перед прокурором в четверг. Он отрицает все обвинения, и его адвокат назвал их "грубой выдумкой".

Его дело стало политической проблемой после того, как левая оппозиция призвала министра культуры Лину Мендони подать в отставку, обвинив ее в защите Лигнадиса.

Мицотакис заявил, что поддерживает Мендони, и обвинил лидера оппозиции Алексиса Ципраса в попытке воспользоваться скандалом в популистских целях.