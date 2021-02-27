Самая большая группа Европарламента меняет правила, чтобы выгнать партию Орбана

Депутаты Европарламента от Европейской народной партии на шаг приблизились к исключению партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из своей группы после согласования новых правил приостановления полномочий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Правила, согласованные на закрытом заседании в пятницу лидером группы Манфредом Вебером и главами национальных делегаций ЕНП, позволят группе приостановить деятельность всей партии, а не только одного депутата Европарламента.

Ожидается, что правила будут утверждены требуемым большинством в две трети голосов на собрании группы в следующую среду.

После введения новых правил несколько официальных лиц и депутатов Европарламента заявили, что уверены в том, что группа проголосует за приостановление членства фракции "Фидес", состоящей из 11 человек, хотя дата такого голосования еще не назначена.

Если оба голосования пройдут против "Фидес", это станет важным моментом в отношениях между венгерской партией и правоцентристской европейской политической семьей. Отношения долгое время были непростыми из-за нападок официальных лиц "Фидес" на лидеров и политику ЕНП, а также из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии. Но обе стороны до сих пор держались вместе в Европейском парламенте.

"Фидес" была отстранена от членства в ЕНП с марта 2019 года, но ее депутаты Европарламента остаются частью группы ЕНП в Европейском парламенте, несмотря на попытки некоторых членов-центристов их выгнать.

В декабре ЕНП наложила санкции на Тамаша Дойча, главу фракции "Фидес" в парламенте, за то, что он сравнил комментарии Вебера с лозунгами гестапо и тайной полиции Венгрии.

Предыдущие попытки исключить "Фидес" из фракции парламента или полностью исключить ее из партийного альянса ЕНП провалились из-за нежелания принимать меры со стороны членов немецких христианских демократов (ХДС) и ее сестринской баварской партии ХСС.

Отвечая на вопрос о "Фидес" в прошлом месяце, новый лидер ХДС Армин Лашет предсказал трудные переговоры, но не заявил четко, поддержит ли он исключение венгерской партии из ЕНП.